陕西紧急寻人！轨迹涉及火车站、景区、医院、饭店……立即报备新冠肺炎陕西

陕西安康市汉阴县 疾病预防控制中心紧急提醒 根据流调情况，现将新冠肺炎确诊病例涉及密切接触者沈某某在我县的公共场所活动轨迹公布如下： 密切接触者6 ：沈某某，男，27岁，5月5日被集中隔离，5月1日、5月2日、5月4日、5月5日分别采集咽拭子进行核酸检测，核酸检测结果均为阴性。请与以上人员活动轨迹有重合的人员，现在汉阴辖区居住的请立即向所在村（社区）、单位报告；已到县外的人员请立即向当地所在镇村（社区）、单位报告。做好居家不外出、戴口罩、健康监测，并主动配合落实相关健康管理措施。对故意隐瞒和拒不配合而导致疫情传播造成严重后果的，将依法严肃追责。县疾控中心联系电话:0915-5273433。 请广大居民不信谣、不传谣，坚持规范佩戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集，保持安全社交距离。咳嗽、打喷嚏时注意遮挡，使用公筷公勺，积极主动接种新冠病毒疫苗，保护好自己和家人。 汉阴县疾病预防控制中心 2022年5月6日 陕西延安市富县 关于寻找密接者的 接触人员的通告 2022年5月5日，接咸阳市永寿县联防联控办疫情平台协查反馈，余某、男、为5月3日无症状感染者列车乘务员朱某的密切接触者。余某与其相关联人…