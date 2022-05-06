[旅游 太原市“五一”假期：赏花、露营大热，本地游成主旋律_TOM旅游] “五一”假期前，随着山西省太原市复工复产的有序推进，全市受疫情影响暂时关闭的景区、景点陆续开放，广大市民群众的出游信心增强、出游意愿日益高涨。记者日前从太原市文化和旅游局获悉，“五一”期间，全市文旅市场呈现繁荣有序、安全稳定、欢乐祥和、持续向好的发展态势。 据统计，“五一”假期全市主要景区、景点、公园、街区共接待市民、游客330.83万人次，比上年同期的347.32万人次减少4.75%；门票（营业）收入2412.43万元，比上年同期的1214.86万元增长98.57%。 近年来，太原市大力开展大景区、夜间文化和 旅游消费集聚区 ， 旅游休闲街区 以及相关基础设施提升改造和开发建设，高品质旅游产品供给持续不断增加。晋商博物院、太原植物园、太原古县城、晋阳里、滨河自行车专用道、方特、双塔公园、钟楼街、府城文道、汾河四期、五一广场等许多景区、景点、街区陆续竣工开放，成为市民游客网红打卡地，市民出行的选择范围进一步扩大。 在公园野餐露营的游客 朱萌拍摄 太原动物园 假期开启前，各级疫情防控和文旅部门都反复发布出行提示，提…