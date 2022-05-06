微度假为旅游市场带来新生机：发现身边的美好 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

刚刚过去的清明小长假，我国国内旅游出游人次达7541.9万，其中省内游客占比94.9％；游客平均出游半径95.0公里，较去年同期减少44.9％；目的地平均游憩半径4.9公里，较去年同期减少60.4％。 数据表明，疫情之下，人们的出游需求依然存在，只不过，很多人把“拥抱远方”变成了“发现身边的美好”。主动适应需求变化，旅游市场主体纷纷推出行程短、频率高、重体验的微度假产品，更多新式玩法、新型目的地受到游客欢迎。即将到来的五一小长假，微度假能否为旅游市场带来更多生机？ 何以兴起 疫情之下，越来越多的人正在改变出游策略，从长时间、远距离变成短距离、高频次。中国社会科学院财经战略研究院、中国社会科学院旅游研究中心和社科文献出版社发布的《旅游绿皮书：2021～2022年中国旅游发展分析与预测》，将这种以城市及其周边为主，车程在2到3小时，为期2到3天的频次较高、满足感较强的新兴旅游模式定义为微度假。 《绿皮书》指出，受疫情冲击，游客对于参加长途旅游更加谨慎，希望能够利用周末、五一等小长假或是其他碎片化时间就近出游，放松身心，实现度假的目的，微度假旅游逐渐成为游客的首选出行模式。 疫情对微度假的兴…