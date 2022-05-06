中国旅游洋溢青春活力 逐渐成为旅游消费的主力 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

国务院新闻办公室发布的《新时代的中国青年》指出，我国文化旅游、乡村旅游、红色旅游、国际旅游等各类旅游产品应有尽有，青年走出去看世界的需求得到更好满足，逐渐从“只在家门口转转”转变为“哪里都能去逛逛”，新时代中国青年见识阅历更加广博。 与此同时，青年游客逐渐成为旅游消费的主力，他们的观念、品位、喜好，推动着旅游产品不断更新迭代。 旅游消费主力军 以亲近自然、玩法众多为特点的露营，日益受到游客青睐，由小众走向大众。马蜂窝近日发布的《2022露营品质研究报告》显示，露营可与众多新鲜玩法相结合，诸如“露营＋踏青赏花”“海边露营＋水上项目”、自驾露营、星空露营等，因而受到年轻游客的追捧。“90后”“00后”的年轻游客与“80后”亲子游主力成为露营圈的两大“支柱”，两者共占比87％。追赶潮流、热衷社交的年轻人喜欢呼朋唤友一起露营，在烧烤或游戏中享受露营的乐趣。年轻父母则在亲子露营中觅得健康遛娃和放松身心的平衡。 在2022年北京冬奥会的带动下，我国冰雪旅游热度创新高，其中的消费主力军仍然是“80后”“90后”“00后”群体。他们在旅游中更加注重个性、时尚和品质，推动着我国冰雪旅游产品开发向着高品质…