五一假期北京待客人数超306万 冬奥景区受欢迎 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

今年“五一”假期，北京市旅游接待总人数306.1万人次，旅游总收入15.8亿元。5月4日，全市219家等级景区中有143家开放，开放占比为65.3％。 假日期间，北京按照疫情防控要求，暂停开放以室内游览为主的旅游景区，对以室外游览为主的旅游景区，暂停开放其室内景点和场所；暂停开放全市图书馆、美术馆、文化馆（文化中心）。目前中国美术馆、北京画院美术馆等北京市11家国有美术馆以及北京中间美术馆、今日美术馆等22家民办非企美术馆均已全部闭馆或暂停展览活动。 4月30日至5月4日，北京市依托首都市民系列文化活动平台，组织开展区级及以上线上文化活动共计266项、266场，参与市民群众155.4万人次。 为确保首都防疫安全和市民群众身体健康，“五一”期间，全市暂停了演出场所经营活动，已累计取消119个演出场所的252台剧目、1057场演出。 记者从北京市文旅局获悉，在各类严格防疫措施背景下，市民的出游消费更加谨慎、出游半径进一步缩短、出游频次也明显下降。公园、景区、小区周边的开阔地以及风景秀丽、空气清新、环境空旷的河道、水边、道边、沟域、绿地成为热门目的地。 远郊区饭店和乡村民宿的出租率相较于城区…