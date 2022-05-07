A股收评：沪指跌逾2% 旅游、地产领跌 美股三大指数最新消息_深圳热线

A股收评：沪指跌逾2% 旅游、地产领跌 5月6日，指数午后低位震荡，截至收盘，沪指跌2.16%，险守3000点关口;深成指跌2.14%，创业板指跌1.90%。旅游、地产、饮料、有色跌幅居前，互联网电商、国资云、国产软件、新冠概念逆市走高。 两市近3400只个股下跌，超百只个股涨停，超50只个股跌停。两市全天成交额7600亿元，沪深股通因香港公众假期今日休市。 A股午评：沪指跌超2%失守3000点 国产软件掀涨停潮 指数早盘大幅低开后反弹未果，截至午盘，沪指跌2.31%，失守3000点;深成指跌2.33%，创业板指跌1.95%。国资云、国产软件、国产操作系统盘中直线拉升领涨，互联网电商、新冠概念、服装家纺等板块涨幅居前;旅游、酿酒、地产、有色跌幅居前。两市超3800只个股下跌，半日成交额达5000亿元。 A股三大指数集体低开，沪指开跌1.84%，深成指开跌2.45%，创业板指开跌2.65%，超4400只个股下跌。 A股收评：沪指收涨0.68% 超3500只个股飘红 5月5日，指数午后震荡回落，截至收盘，沪指涨0.68%，深成指涨0.23%，创业板指跌1.33%。宁德时代收跌8%，成交额超…