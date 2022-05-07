北京朝阳区5月7日发布新增风险点位 涉及这些地点酒店

来源：央视网 5月7日，北京市第327场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开，北京青年报记者从现场获悉，朝阳区人民政府副区长杨蓓蓓介绍，截至5月7日16:00，朝阳区新增新冠肺炎病毒感染者37名，其中3名是在社会面筛查中发现，均已转入定点医院治疗。 关于今日朝阳区新增风险点位： 4月26日 9:00-9:05，霞光里15号霄云中心一层龙之阳便利店 9:25-19:00，霞光里15号霄云中心B座 10:30-12:00和14:00-14:30，霄云路霄云里1号 18:30-18:45，霞光里15号霄云中心B座饼屋 4月27日 8:05-17:15，霞光里15号霄云中心B座 8:00-8:05，霞光里15号霄云中心一层大厅龙之阳便利店 8:40-8:45，霞光里15号霄云中心一层大厅龙之阳便利店 10:30-12:00和14:00-14:30，霄云路霄云里1号 12:40-13:15，霞光里15号楼关中娃油泼面（霄云中心店） 18:00-18:10，崔各庄东辛店村219号生鲜超市 4月28日 9:50-10:00，霞光里15号霄云中心一层大厅龙之阳便利店 10:25-10:35，霞光里15号…