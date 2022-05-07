连云港：“十四五”期间新增保障性租赁住房不低于4000套(间)_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动

观点网讯： 近日，连云港市住建部门制定《连云港市关于发展保障性租赁住房的实施意见》，提出十四五期间全市新增保障性住房不低于6000套，其中保障性租赁住房不低于4000套。 《实施意见》提出， 引导利用存量房屋改造保障性租赁住房。对闲置和低效利用的商业办公、旅馆、厂房、仓储、科研教育等非居住存量房屋，在符合规划原则、满足安全要求、尊重相关利害关系人意愿的前提下，允许所有权人将其改建为保障性租赁住房。改建项目应以整栋楼、整单元或具备独立交通空间的整层楼为基本改建单位。 其次，鼓励利用存量土地建设保障性租赁住房。企事业单位土地使用权人在满足安全要求的前提下，可利用自有闲置土地自建或与其他市场主体合作建设运营保障性租赁住房。此外，支持利用产业园区配套用地建设保障性租赁住房，将各工业项目的配套比例对应的用地面积或建筑面积集中起来，统一建设宿舍型保障性租赁住房。 《实施意见》也提出探索利用集体经营性建设用地建设保障性租赁住房，适当利用新供应国有建设用地建设保障性租赁住房，支持房地产开发企业、专业化规模化住房租赁企业、国有平台公司建设和运营管理保障性租赁住房。 市区严格执行新建普通商品住房项目按不低…