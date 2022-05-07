[融汇温旅：温泉、酒店、旅游、地产的关系-平昌房地产信息网] 首先温泉、酒店、旅游、 地产 都在同一个项目或者区域项目中，形成一个旅游目的地。为满足游客在吃、住、行、游、娱、购等方面的旅游需求，而规划建设一系列必要的功能设施。 全国温泉已开发有3000余处，温泉旅游的火爆，不仅成为了众多旅游 地产 投资商的焦点，也成为温泉所在地政府招商引资、发展旅游经济的金字招牌。 旅游地产作为旅游业和房地产业的完美结合，旅游房地产兼具服务性、经济性、灵活性和投资性的联动需要，既满足了旅游度假者的游憩需求，又能为部分投资置业者提供了新的投资渠道。 旅游地产集投资与消费于一体的新型物业模式，是以旅游度假为目的，通过整合规划设计、开发建设、专业策划、市场营销、网络管理等各个环节，把旅游业、房地产业及其他关联产业相结合的一个全新模式。 随着大众休闲时代国民休闲度假需求已经成为一种常态生活方式、国民对房地产的投资需求和国家对一线城市房地产行业的政策调整等方面的综合影响，使消费者和开发商对旅游地产的需求更加强烈，也使得旅游地产具有更大的升值潜力。 返回搜狐，查看更多