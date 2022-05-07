[（上海战疫录）一线援沪“抢绿”，“娘子军”医护奋战北蔡医院上海市核酸_新浪科技_新浪网] 汪敏和队友在流动采样点为居民做核酸采样。 复星供图 “走，下一个点位！”一辆皮卡车在上海浦东北蔡镇的街头穿梭，坐在车斗里的复星援沪医疗队队员汪敏和队友快速在7个流动核酸采样点间转场。 北蔡是上海此轮疫情的风暴眼之一。当前，这座约30万人口的大镇正处在抗疫决胜的关键阶段，急需外部力量支援，加快核酸采样检测是其中关键一环。 驰援北蔡的是复星旗下三家三甲医院的30名医护人员，清一色的“娘子军”配置，平均年龄不到28岁。她们从广东深圳、佛山和安徽合肥三地出发，一路辗转，于4月30日抵达北蔡。5月1日至4日，这支医疗队已完成11643人次核酸采样，覆盖北蔡各公寓、酒店、旅馆、企业以及流动采样点等共95个点位。 志愿者为吴贝贝撑起一把伞。 复星供图 来自佛山复星禅诚医院的汪敏，是个大大咧咧、爽朗乐观的“00后”。在驰援北蔡之前，她已有过支援佛山和深圳的抗疫经验。她和同样年轻的队友出任务时，总抢着“难点”上。 5月3日中午，烈日当头。来自深圳恒生医院的援沪医疗队队员吴贝贝，到达第五个流动采样点时，防护服里面的…