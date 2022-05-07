[携程、联合利华、史泰博…临空园区多家知名企业积极助力抗疫！] 携程、联合利华、史泰博…临空园区多家知名企业积极助力抗疫！ 2022-05-07 18:59:07 来源: 上海长宁 选稿：常善喻 疫情期间，临空园区的企业在确保基础运营的同时，积极开展社会捐助，保障职工居家办公期间生产生活平稳有序，彰显企业的责任与担当。 携程旅行网：全力支援一线抗疫医护者 携程集团聚焦抗疫用房需求，持续强化全市宾馆酒店房源动态排摸，联动各方整合资源，千方百计挖掘潜力，全力配合做好援沪医护、城市保供等人员住宿保障工作。 为援沪医疗队协调住宿。携程酒店业务团队全员在岗、连续奋战36小时，对全市2095家酒店咨询酒店房间情况，累计新增客房近20000间，为援沪的山东医疗队一行1100名医护人员提供12家酒店的1100个保障房间。 图片说明：酒店服务人员为医护者上门送餐 为抗疫保障彰显人文关怀。先后提供累计8批次客房资源用于医疗团队保障，并主动承担医疗队与酒店间的沟通协调与资源调配工作，动态监督食品安全，全方位做好酒店环境消杀。为保供企业提供酒店预订及咨询服务。商旅事业部主动为复工复产的保供企业工作人员提供酒店…