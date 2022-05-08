古巴一酒店爆炸致22人遇难爆炸酒店_新浪科技_新浪网

位于古巴首都哈瓦那老城区的萨拉托加酒店6日上午受到剧烈爆炸冲击，死亡和受伤人数已分别上升至22人和74人。新华社发 位于古巴首都哈瓦那老城区的萨拉托加酒店6日上午受到剧烈爆炸冲击，死亡和受伤人数已分别上升至22人和74人。初步调查显示，爆炸或为酒店外一辆液化气罐车发生泄漏所致。 萨拉托加酒店与古巴国会大厦位处老城区同一条街道，两者距离仅100米。爆炸发生在6日11时左右。现场照片显示，酒店的外立面大部分受损，窗户被炸毁，停在酒店外的车也面目全非，周边街道浓烟滚滚，瓦砾堆中尘土泛起。 爆炸发生后，古巴国家主席米格尔·迪亚斯-卡内尔迅速前往现场并到医院看望伤者。他说，这并非袭击事件，而是一起事故，爆炸原因可能是燃气泄漏。 古巴国家电视台报道，爆炸与一辆向酒店运送天然气的车辆有关，但没有说明更多细节。有目击者看到现场救援人员用水带向一辆白色罐车浇水降温，随后车被运离现场。 经营这家五星级酒店的国有企业管理人员罗贝托·卡萨迪利亚告诉媒体，“工人们……在加气时似乎出现意外，导致发生爆炸”，事故原因有待进一步调查。 警察封锁了酒店周围区域。搜救行动仍在继续，死伤人数可能进一步上升。 卫生部门官员胡…