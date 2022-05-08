合力破题、蹚出新路——浙江宁海旅游逆势突围古村宁海县前童古镇宁海旅游_手机网易网

图① 宁海县 许家山房车露营公园。图② 宁海县 前童古镇 。图③ 宁海县梁皇山索道。 尤才彬摄（中经视觉） 浙江宁海县，《徐霞客游记》开篇地，中国 旅游 日发祥地。今年4月份以来， 宁海 先后有前童古镇、梁皇山、许家山等多个景区因疫情短暂关闭。目前，这些景区虽陆续恢复开放，但却错失了春季出游的“黄金期”。 当前，全国新冠肺炎疫情多点散发，给旅游业带来沉重打击，不少景区景点面临临时关闭、游客减少等情况。疫情常态化防控之下，宁海旅游业负重前行。合力破题、蹚出新路，成为这座东海之滨小城的必由之路。 “静”中的宁海待破题 “自宁海出西门。云散日朗，人意山光，俱有喜态……”400多年前的1613年5月19日，一代游圣徐霞客从浙东小城宁海开始畅游天下。每年的5月19日，也成了中国旅游日。2002年以来，这里先后举办了19届徐霞客开游节，旅游产业成为当地的一张“金名片”。 宁海之美名不虚传。这里濒临三门湾、象山港两大港湾，接壤天台山、四明山两大山脉，森林覆盖率达到63%，有“华东第一森林温泉”之美誉的深甽温泉水质和空气优良率均在90%以上；有陈逸飞遗作《理发师》的拍摄地前童古镇；有千年恋海滨、深山藏…