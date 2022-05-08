北京首都机场东海康得思酒店：唤醒“心”旅行 Noblesse

阳光明媚的初夏，湖面上空时而略过从首都机场起降的飞机，湖岸的杨柳顺着微风轻轻摇曳，林荫小路两旁绿树成荫，夏日气息已经扑面而来。阳光正肆意，人生须尽欢。正适宜三五好友或者一家人一同来北京近郊度假，在迎面拂过的清风里，感受难得的悠闲和惬意。 | 康得思初夏新推荐一：踏青 · 野餐 闲暇周末约上家人好友一起来踏青野餐，纵情于辽阔的天地间，无需精心策划行程，也不用费心提前准备食材，康得思酒店推出升级版野餐篮产品：品类多样的新鲜水果、自制沙拉、三明治、西点主厨的招牌蛋糕、水果酸奶、果汁、气泡水等丰盛的食物，用酒店定制版保温可折叠的野餐篮装盛。 – 康得思定制版野餐篮售价：298元/套 | 康得思初夏新推荐二：飨食 · 寻味 位于酒店二层的明阁中餐厅，星级主厨团队精选优质时令食材，为食客们呈上各式时令限定美馔。与此同时，酷爱港式早茶文化的食客们千万不要错过了明阁午市点心自助可以品尝到星级主厨全手工制作的各类经典港式点心，从滋补靓汤，到明火煲粥、蒸炸靓点，任吃任点，超值推荐。 – 活动惊喜价：99元/位 | 康得思初夏新推荐三：休憩 · 舒心 酒店的每间客房都配以饱览景色的落地玻璃窗，舒适优雅的环境…