酒店 民宿 度假村询问高 波德申旅业喜迎久违春天 地方 花城 花城最热点 星洲网 Sin Chew Daily Malaysia Latest News and Headlines

自我国政府于2021年10月宣布正式进入国内旅游阶段，波德申的旅游业也随着疫情及冠病确诊数据起起伏伏，苦苦支撑大半年后，如今疫情稳定，国内外旅游逐步开放，加上迈入地方性流行病阶段，民众终于迈出门户出游去，让波德申也喜迎旅游业的春天。 ADVERTISEMENT 随着过去一周的五月长假期，波德申各旅游景区均出现人潮，尽管相比起开放初始的人潮略显减少，不过，受到长期疫情影响而更盛行的本地旅游风气却丝毫不减，当地酒店、民宿、度假村甚至是水上活动询问度极高，让业者纷纷欣慰“疫情真的快过去了”，对于未来的波德申旅游发展，也抱持非常乐观的心态。 ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT 据了解，在过去近一周的劳动节及开斋节长假，波县各地酒店处于爆满状态，甚至还有少部分登门预定的询问，基于部分酒店客房已被“抢光”，无法再接受新住客；至于价格相对平民的民宿，同样也一房难求。 业者披露，随着政府“放宽再放宽”的标准作业程序（SOP），似乎让国民逐渐一扫长达两年多的疫情阴霾，让原本随着疫情而起伏的波县旅游业，也渐渐趋向稳定，相信波德申的旅游发展，会随着日后各国出境门槛开放后更明朗化。 不过，…