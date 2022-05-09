【中国】奇妙新疆行，在变数中遇到种种的美好 副刊 旅游 星洲网 Sin Chew Daily Malaysia Latest News and Headlines

“叩叩叩。” 我睡眼惺松地从床上爬起来，打开门一看，是中国公安！马上清醒过来。这就是我在新疆的新鲜体验。 ADVERTISEMENT “不好意思，检查护照。” ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT “请站出来，我们需要拍人头照。”咔嚓咔嚓两声后，他们就走了，而我们则懵懵懂懂地继续补眠。 新疆的魅力让我们在面对一些繁琐的检查与等待时也甘之如饴。外国游客在这里有很多限制，有些景点还需要额外申请才能进入参观。 五彩滩：与浪漫邂逅 从乌鲁木齐到布尔津相当费时，因为限速行驶，车开得好慢，到五彩滩已是下午6时。 ADVERTISEMENT 五彩滩是新疆著名的丹霞地区。丹霞风貌奇特，若要跟张掖的七彩丹霞相比，这儿胜在远处风车近靠河，绿色植被边紫色，各具特色。 来新疆的第一站：五彩滩，是值得一游的好地方。这里除了看丹霞地貌，还可以看到风车发电站，一大片的风车矗立在丹霞之上，形成了一幅美妙的画面，镜头摄下的景色更让我意外，参杂了许多浪漫情怀。 我们一直玩到夕阳西下，看着丹霞景色慢慢融入美丽的黄昏余晖里，一直感觉到身体累了，才惊觉原来已经晚上11点！ 这是夏天给予我们的恩赐，日长夜短。 …