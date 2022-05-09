女子称住“猛鬼酒店”被吓坏！酒店：精神病流浪汉搞鬼 国内 求真 最新文章 星洲网 Sin Chew Daily Malaysia Latest News and Headlines

（八打灵再也9日讯）一名女子在脸书爆料，指她日前与朋友带著孩子到槟城一家酒店旅游时，结果入住到“猛鬼酒店”，吓得她一生难忘；不过，酒店随后发表文告澄清，旅客所指的“猛鬼”，其实是一名经常在附近溜达的精神病患，而非闹鬼。 酒店报警 加强安全措施 该酒店表示，在接获数宗员工及客户的投诉被吓坏后，该酒店已经报警及加强酒店区域的安全措施。 ADVERTISEMENT 一名女子日前在脸书发文指出，她与家人当时入住槟城的一家酒店，结果却经历了一个令她毕生难忘的事情。 ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT “我们住进了一间古老的双层店屋改装成的房间，有楼梯连接两层楼，里面有两间房及两个浴缸，房间超级大；当我们入住时孩子就一直哭，我心想他们应该是太累了，所以很早就准备睡觉。” 听见敲窗走路等声音 她说，当她准备上楼睡觉时，却听见窗口听来敲打声，但她当时很确定外面没人。 ADVERTISEMENT “我还觉得可能是我想太多，但没想到半夜却听到很多声音，有走路声和各种声音，到了半夜4时许楼下还传来很猛烈的敲门声，我和我的朋友本来带著3名孩子分开两间房睡，结果被吓得立即搬到同一间房间。” …