“柳洲妹”冒充柳州妹？莫乱搞，国家出手了

5月9日，记者从柳州市市场监管局获悉，为了保护柳州区域公用品牌，由柳州市市场监管局提出申请，经国家知识产权局裁定， 第30类“柳洲妹”米粉等注册商标被 无效 宣告；正处于审定公告状态的第35类、43类“柳洲妹”商标也不予注册。 国家知识产权局审查认为，“柳洲妹”商标包含文字“柳洲”，与“柳州”城市市名整体呼叫相同、字形高度相近，且争议商标注册人并非来源于柳州，争议商标在指定商品和服务上的注册使用容易造成相关公众对商品产源的误认，违反了《中华人民共和国商标法》相关规定，分别作无效宣告和不予注册处理。 南国今报实习记者 何俊涛摄 “柳州螺蛳粉”于2018年获注册为地理标志证明商标。此前，柳州市市场监管局充分发挥商标预警监测平台效能作用，在自治区商标品牌服务指导专家组的协助下，精准检测发现，国家知识产权局初步审定重庆市胡某某申请注册的“柳洲妹”商标，指定使用于第35类“广告宣传，饭店商业管理”等服务、第43类住所代理（旅馆、供膳寄宿处）及流动饮食供应等服务上；广西一家贸易公司通过商标注册，在第30类的“米粉”“方便粉丝”等指定商品上，也获得“柳洲妹”商标专用权。 图文无关 该局经过分析研判认…