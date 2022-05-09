【太可怕了！】女子入住酒店被声响骚扰一晚上！酒店：是附近的流浪汉制造的噪音！

入住酒店时最害怕的就是晚上听到怪声或者被骚扰，但晚上被骚扰的话，你首先会想到是灵异事件还是人为因素呢？ 昨日，网友Xiao Miko在Facebook上分享自己到槟城时在所住的古老酒店遇到的“灵异事件”。 她表示，当时所住的酒店是一间由双层店面做成一间房间的古老酒店，抵达时自己的两个孩子一直在哭，但她并未在意，只是认为是他们太累了。 没想到晚上准备上楼睡觉时却听见窗口传来了一阵敲打声，但她很确定并没有人在外面因为面向的是门口。 原本网友认为是自己想太多，结果晚上却发生了可怕的事情，她在半夜时听到了许多不同的声音，由于网友是与朋友两个女人带着三个小孩一起，所以在凌晨4点多听到巨大的窗口敲打声后便搬到同一间房间里，而在搬东西的过程中她们也确认了这些声响是楼下传来而不是幻觉。 直到早上6点多网友看见一个“黑影”出现在房间里，吓得她拼命给酒店柜台打了很多通电话但并没有人接听，终于在早上7点才有人接电话，她们就马上让酒店替她们办退房手续。 该帖子发布后引起了不少网友的热议，而该酒店也在今日发布文告回应所发生的“灵异事件”经过调查后发现这些“灵异事件”其实是附近的流浪汉所为，该流浪汉时常穿着一条长…