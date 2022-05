直播吧5月10日讯 沙特 旅游 局官宣,将与足坛巨星梅西合作,梅西将成为沙特旅游大使。巴黎给球员放了几天假,梅西趁这个机会来到了沙特的吉达,与沙特旅游部长会面。 沙特旅游部长艾哈迈德-哈提布表示:“很高兴梅西来到沙特阿拉伯,来探索红海的宝藏、感受我们古老的历史。这不是他第一次来沙特,也不会是最后一次。” (laughing) 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded