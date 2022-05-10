隔离孕妇做产检 工作组帮协调隔离酒店沈阳市_新浪科技_新浪网

送孕妇去产检。受访者供图 涉外隔离宾馆，按照规定入住的都是从境外到中国的客人，有些人的目的地是沈阳；而对大部分人来说，沈阳只是中转。 “从疫情防控来说，这里是应对可能会出现的疫情外溢的防线；从入住的客人来说，这里是咱们沈阳面向世界的窗口；我们把服务当做‘百万志愿者圆百万微心愿’活动的一个延伸，为入住隔离宾馆的客人提出的‘微心愿’圆梦。”5月7日，刚刚完成任务正在隔离的李凤波向记者介绍。 此前，李凤波所在的工作组在位于沈阳市浑南区的境外人员隔离安置酒店——某国际酒店驻守了14天，共服务了包括来自德国、澳大利亚、日本、韩国等国的外籍人士在内的125人。 工作组组长由隔离酒店包保责任单位共青团沈阳市委工作人员白岚担任，组员由沈阳市政协金庆乐、沈阳市台办李凤波、沈阳市民宗局李光、沈阳市生态环境局孙威、沈阳市房产局张天昊组成。 在接到隔离宾馆任务前，他们都参加了社区志愿服务活动，协助社区完成了10多轮的核酸检测。 隔离酒店中还有治安组、医疗保障组等工作人员。 “工作组要统筹协调各组做好物资调配、隔离接待、健康监测、环境改造、酒店服务、安全维稳、后勤保障、应急处理等各项工作，坚决防止疫情外溢。比如…