广州：本次疫情社区传播基本阻断 疫情有效控制 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

5月9日，广州召开疫情防控新闻发布会。会上，广州市卫生健康委副主任、新闻发言人陈斌通报，经专家评估研判，本次疫情社区传播基本阻断，疫情得到有效控制。接下来，将继续做好疫情处置工作，持续做好常态化防控，不断提高广州疫情防控水平。 一是科学动态调整“三区”范围。近日，广州市有序解除部分封控、管控区域。为全面排查消除隐患，对密接、次密接人员隔离前活动轨迹持续深入流调，根据流行病学调查和疫情处置情况，动态调整个别区域的分级分类防控措施，请广大市民继续给予理解支持。 二是持续做好常态化防控。落实常态化核酸检测工作机制。强化重点场所、重点行业的人员、物品、环境核酸检测频次；开展区域性常态化核酸筛查，强化社会面监测。 持续强化医疗机构、药店等监测哨点敏感性。医疗机构对就诊患者及陪护人员要严格落实“四必查一询问”：检查体温和口罩佩戴情况，查验健康码、健康申报卡，询问有无发热、咳嗽等症状及流行病学史；药店对购买感冒、退烧类药物的人员，要落实好信息登记报告制度。 持续做好外地来（返）穗人员健康管理。所有省外来（返）穗人员在抵穗后，需在交通站场就地检测核酸，或24小时内尽早就近进行一次核酸检测，并于12小时…