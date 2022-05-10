艺龙旅行APP全面升级，打造没有“套路”的简约旅行预订平台艺龙APP同程_新浪科技_新浪网

DoNews 5月10日消息（刘文轩）同程旅行宣布对艺龙旅行APP进行全面升级。升级后的艺龙旅行APP将服务成熟的出行人群，删繁就简，打造简约化、轻商务风格的旅行预订平台。艺龙旅行APP还同时启用了全新的品牌形象，并发布了新品牌口号“艺龙旅行，遇见好酒店”。未来，艺龙旅行APP将更专注于为用户提供更高效、更便捷的交通、住宿解决方案。 “艺龙”品牌有着超过20年的历史，陪伴了一代旅行者的成长，拥有大量忠实用户。这些成熟的旅行者有着出行频次高、出行经验丰富的特点，出行目标也更为明确,他们对于旅行“种草”的需求相对较低，对于预订效率的要求更高。他们不满于传统旅行平台上充斥着的营销广告，更希望简单、快速、高效地完成预订。 针对这些成熟旅行者的预订需求，艺龙旅行APP进行了全新的升级改版，为追求效率的用户提供简捷优质的预订服务。在产品方面，新的艺龙旅行APP简化了页面设计，去除了大量广告弹窗和促销活动，从而降低用户的认知负荷——此番改变将大幅提高用户的预订效率，帮助用户在众多产品中快速找到时间、路线、价格之间的最优解。在资源方面，艺龙旅行APP将采用以“好”代“全”的策略，优选三星及以上优质酒店…