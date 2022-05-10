娄底市居民自建房普查技术指南 为依法依规开展对全市居民自建房安全隐患和违法建设情况开展大排查、大整治，彻查隐患、及时解决，做到全覆盖、严执法、重实效，坚决防范各类事故发生，切实保障人民群众生命和财产安全，娄底市住建局现编制居民自建房普查技术指南，仅供排查人员初判掌握。 01 地基基础 1.严重安全隐患。存在以下情形之一的： （1）地基产生滑移，地面平行于边坡的裂缝大于10mm。 （2）自建房出现肉眼可见的明显倾斜，一般自建房倾斜值达到明显可见程度（大致为H/250），与国标规定大致相当； （3）底部楼层墙体出现斜裂缝，其宽度超过10mm（仅单条裂缝时）或超过5mm（多条裂缝时），要点：斜裂缝，且底层多、宽度大，逐层往上减少、减小。裂缝宽度可用钢卷尺量测。 2.一般安全隐患。有上述现象，但程度未达严重安全隐患限值。 02 砖混结构 1.严重安全隐患。存在以下情形之一的： （1）墙体出现缝宽大于1.0mm的竖向裂缝，且缝长超过层高1/2（仅单条裂缝时）或超过层高1/3（多条裂缝时），要点：竖向裂缝，通常出现在底层的门窗间墙、砖柱。裂缝宽度、长度可用钢卷尺量测（下同）。 （2）钢屋架构件有压…