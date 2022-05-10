[吉林：印发工作方案 稳步推动文旅行业复工复业 旅游 大众新闻网—大众生活报官网] 中国网5月10日讯 近日，吉林省文化和旅游厅印发《吉林省文旅行业复工复业工作方案》（以下简称《方案》），以“守牢疫情防控底线，坚持动态协调推进，发挥极致保障作用，做到企业复工与市场复苏同步推进”为总体原则，着力推动 459家重点文旅企业复工复业。 《方案》提出，按照低风险地区优先、公共服务优先、露天场所优先、自然类A级旅游景区优先、旅游住宿功能服务优先“五个优先”的原则和“应开尽开”要求，积极稳妥快速推动文旅单位和场所有序开放；鼓励符合疫情防控要求的地区，组织开展内容丰富、形式多样的户外文旅活动；立足当前文旅企业复工复业实际，按照分区分级管理、“一企一策”要求，做到先消杀后启用；全面压实疫情防控和安全生产“属地、部门、单位、个人”四方责任，在确保疫情防控和安全生产的基础上，稳步推进文旅行业复工复业。 此外，吉林省文化和旅游厅还印发了《吉林省文旅行业复工复业工作指南》，指导全省各文旅单位复工复业，保障全省文旅行业稳步恢复生产生活秩序。（伍策 宋卿） 编辑：阳