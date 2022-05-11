河北开展自建房安全专项整治“百日攻坚”行动 亚汇网

中新网 石家庄5月11日电 (赵丹媚)河北省住房和城乡建设厅11日消息称，河北省组织开展自建房安全专项整治“百日攻坚”行动，行动从5月中旬持续到8月下旬，全面整治自建房安全隐患，遏制重特大事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。 河北此次行动将坚持全面摸底与重点排查相结合，聚焦酒吧、网吧、饭店、旅馆、农家乐等人员密集的经营性自建房，包括生产、经营、居住功能混杂的自建房和用于出租的自建房，特别是三层以上、涉及10人以上出租经营、群租牟利、违规改建扩建的房屋，在城中村、城乡结合部、拆迁安置区、工业园区、学校周边、医院附近等重点区域，开展全覆盖、拉网式大排查，做到不落一户、不漏一房。 对排查评估发现的存在坍塌风险和重大火灾风险的自建房，第一时间停业、封房，明确危险区域，设置警示标识，确保不住人、不营业、不使用。按照先急后缓的原则分类整治，对威胁公共安全且违法行为确凿的经营性自建房，依法依规予以拆除。对年久失修、存在结构坍塌风险的经营性自建房，督促产权人启动落地重修；对存在局部坍塌风险的经营性自建房，督促产权人立即采取维修加固措施；对存在重大火灾风险的经营性自建房，督促产权人立即采取措施，彻底…