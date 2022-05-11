八大券商主题策略：关注疫后消费复苏！汽车、食饮、旅游 高景气赛道仍有迹可循？_深圳热线

每日主题策略讨论，东方财富网汇总八大券商观点，揭秘行业现状，观察行情走势，提前为您把脉A股。 国元证券：短期关注复苏与探底 高景气赛道仍有迹可循 短期关注复苏与探底，高景气赛道仍有迹可循。根据当前情况分析以及对未来的预期，我们制定了以下中期策略：①疫情拐点后有望迎来复苏的板块，随着上海疫情逐步得到控制，部分企业开始复工复产，我们预计后续部分线下消费板块有望得到修复，建议关注锦江股份、海底捞、中国中免。 ②估值合理，能够穿越经济波动、确定性强的板块，2021 年以外需拉动经济增长为主，今年随着东南亚地区的复工外需或后劲稍弱，我们认为应关注确定性强的、有能力穿越大经济周期的板块。建议关注：海天味业、伊利股份、贵州茅台。 ③有望于政策困境中实现反转的板块，地产后周期板块有望受益于地产的复苏，建议关注欧派家居、顾家家居、美的集团；互联网板块则有望迎来估值回调，建议关注：美团-W、腾讯控股；游戏行业于今年4 月重启版号发放，后续有望受益于业绩拉升，建议关注：三七互娱，创梦天地。 ④估值合理，能够穿越周期高景气的板块，2022年经济短期增速或有所放缓，但长期向好发展的韧性不变，在追求共同富裕的大背…