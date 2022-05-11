华大酒店附属拟约14.21亿港元收购香港“汀兰居”酒店_股市直播_市场_中金在线

智通财经APP讯，华大酒店(00201)、顺豪物业(00219)及顺豪控股(00253)联合公布，于2022年5月11日，买方(华大酒店的直接全资附属顺豪建筑(集团)有限公司)与卖方Crest Incorporated及邓耀升(作为卖方义务的担保人)订立买卖协议。 买方已同意收购销售股份(目标公司海丽投资有限公司的全部已发行股本)及受让销售贷款(完成时目标公司欠付卖方的当时未偿还总额，于完成时将由卖方转让予买方，于2021年12月31日金额约为4.36亿港元)，代价约为14.21亿港元(可予调整)。经调整后，买方预计应付的最高代价将不会超过14.40亿港元。目标公司为该物业的唯一法定及实益拥有人。邓耀升已同意就卖方于买卖协议项下的义务提供担保。 该物业位于香港新界荃湾汀九青山公路123号，该物业中经营一家名为“汀兰居”的酒店。该酒店的总楼面面积约为21.63万平方英尺。该物业包括一幢16层(包括三层地库)的酒店，共有435间客房，1间餐厅、一个游泳池及健身房。该物业根据一份期限为1992年9月8日至2047年6月30日的政府租契持有，当前应付地租为每年目标公司的总营业收入的3%。 目标…