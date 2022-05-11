华大酒店(00201)附属拟约14.21亿港元收购香港“汀兰居”酒店_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动

智通财经APP讯，华大酒店、顺豪物业及顺豪控股联合公布，于2022年5月11日，买方有限公司)与卖方Crest Incorporated及邓耀升订立买卖协议。 买方已同意收购销售股份及受让销售贷款，代价约为14.21亿港元。经调整后，买方预计应付的最高代价将不会超过14.40亿港元。目标公司为该物业的唯一法定及实益拥有人。邓耀升已同意就卖方于买卖协议项下的义务提供担保。 该物业位于香港新界荃湾汀九青山公路123号，该物业中经营一家名为汀兰居的酒店。该酒店的总楼面面积约为21.63万平方英尺。该物业包括一幢16层的酒店，共有435间客房，1间餐厅、一个游泳池及健身房。该物业根据一份期限为1992年9月8日至2047年6月30日的政府租契持有，当前应付地租为每年目标公司的总营业收入的3%。 目标公司为一家于香港注册成立的有限公司，由卖方全资拥有。目标公司的主营业务为投资控股，其为该物业的唯一法定及实益拥有人。 卖方为一间于英属处女群岛注册成立的有限公司。卖方的主要业务为投资控股。 买方为一间于香港注册成立的有限公司，为华大酒店的直接全资附属公司。买方的主要业务为投资控股。 公告称，收购事项…