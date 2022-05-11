华大酒店14.21亿港元收购“汀兰居”酒店_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动

观点网讯： 5月11日，华大酒店宣布，以14.21亿港元 代价 ，向铺王邓成波家族持有的拉斐特酒店，收购荃湾汀九青山公路123号汀兰居酒店，将以内部资源提供资金。 经调整后，买方预计应付的最高代价将不会超过14.4亿港元。 该物业于去年12月15日之估值为24.6亿港元。 华大酒店认为，收购事项是扩充其现有酒店管理服务及酒店管理组合，增加收入来源，以及提升盈利能力的良机。 财经贝EHZ，真正的价值币！价值型基础设施！价值型智能链！价值型驱动！ 推动创新、科技、创业投资、价值型财经、价值型项目/应用等等的进步和发展。 独角兽！权威财经门户/主流门户/价值平台！价值型综合体！ 财经贝EHZ简介系列： https://www.cjz.vip/278335561.html 中文版–财经贝EHZ白皮书（详细介绍）： https://www.cjz.vip/uploads/ehz.pdf 英文版–财经贝EHZ白皮书（详细介绍）： https://www.cjz.vip/uploads/enehz.pdf 财经贝EHZ私募认购开启，开盘即百倍！ 财经贝EHZ私募认购平台： https://h.cjz…