广东深圳：受暴雨影响 部分列车停运、调整 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

记者从深圳市交通运输局获悉，5月11日至13日，部分列车停运或调整运行区段，具体情况如下：受广东地区暴雨影响，广铁集团5月10日18：00起，启动防洪应急响应。5月11日至13日，途经京广线、江湛线、广珠城际、广深城际、佛肇穗深城际、杭深线等部分列车停运或调整运行区段。 铁路部门将密切关注暴雨动态，并依据降雨影响程度，及时调整列车运行方案和实时发布相关列车运行调整资讯。广东各大火车站、客运段将全力做好车站和列车基本服务，配备和供应食品和饮用水等，同时做好停运列车的车票改签和退票工作。 遇列车停运或中途折返时，将对旅客在12306网站（手机APP）、车站窗口、铁路代售点、自动售票机购票时预留的手机号码发送提示短信，请旅客朋友注意查收。因暴雨将持续一段时间，近期有出行计划的旅客出行前，请关注铁路12306网站及车站公告，第一时间掌握列车开行信息，合理安排出行。 已购买停运列车车票的旅客，可不晚于车票乘车日期起30日内（含当日）持购票时所使用的有效身份证件原件到全国任一火车站窗口办理全额退票手续。 通过12306网站、车站窗口、代售点窗口等渠道购买电子客票的旅客，也可在网站直接办理退票，均不…