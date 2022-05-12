从养娃、旅游、谈恋爱到打工、做饭、开民宿……真人秀，还能让明星秀什么？

【环球时报特约记者 罗晓汀】综艺《新游记》引发国内真人秀的集体困惑：综艺还能让明星干什么？这款以“明星体验打工人生活”为卖点的节目开播近1个月后，腾讯视频播放量已经突破12亿，热度稳居同期综艺前3。然而《新游记》的口碑算不得上佳，有观众认为明星体验打工人生活的设定很有意思，但也有人质疑规则设置过于混乱，明星作秀成分大。当明星在真人秀中的价值开发到一定程度，瓶颈随之而来，如何打破？如果始终找不到解决方法，也许未来会出现这种情况——明星还在，明星真人秀没了。 “剧情化综艺” 《新游记》的前几期中，明星要以普通的外来务工人员身份进行48小时的城市生存体验，成为房产中介的岳云鹏、张若昀需要上街发传单，王彦霖则前往电子厂从事拧螺丝等简单工作，屡屡犯错的他最后被派去拆包装，然而他们在节目中的“打工人”身份并没有得到普遍认可。 不少观众对《新游记》的期待来源于《极限挑战》，尽管后者主打的并非明星体验打工人生活，而是“剧情化综艺”，但其中“极限男人帮体验打工人生活”成为《极限挑战》最受好评、给观众留下记忆最深的部分，相比之下《新游记》的评论区不乏质疑：“很讨厌明星来体验生活的桥段，隔着屏幕都能感觉到他…