3M中国及其法定代表人被限制高消费，不得乘坐飞机高铁、买房、旅游……啥情况？ 每经网

每经编辑 李泽东 据启信宝APP显示，5月11日，一则由上海市徐汇区人民法院对3M中国有限公司发出的限制消费令公布， 限制消费对象为该公司及法定代表人丁泓禹。 据了解，2022年3月2日，上海市徐汇区人民法院立案执行申请人申请执行3M公司信息网络买卖合同纠纷一案， 3M公司未按执行通知书制定的期间履行生效法律文书确定的给付义务。 公开资料显示，3M公司全称 Minnesota Mining and Manufacturing（明尼苏达矿业制造公司），创建于1902年，总部设在美国明尼苏达州的圣保罗市，是世界著名的产品多元化跨国企业。 3M公司于1984年11月在上海注册成立3M中国有限公司，这是上海市第一家外商独资企业。 图片来源：视觉中国 VCG211269928233 据了解，3M研发了近7万种产品，涉及家庭教育办公、医疗卫生用品、商业清洁、安全防护、电子信息通讯等众多研究领域。除了我们熟知的防雾霾口罩，像思高百洁布、高曼无痕挂钩、Post-it报事贴等知名产品也都出自该公司。 另据3M官网消息，截至5月7日，该公司位于上海的四家工厂已全部实现了闭环复产。 每日经济新闻综合公开资料…