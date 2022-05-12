希望居民们都是健康绿码！30位医护姑娘奋战浦东北蔡 2022-05-12 15:38:15 作者：程琦 来源: 东方网 选稿：朱燕亮 东方网记者程琦5月12日报道:“走，下一个点位！” 一辆皮卡车在北蔡街头穿梭，坐在车斗里的复星援沪医疗队队员汪敏和队友快速在7个流动核酸采样点间转场。 北蔡是上海此轮疫情的风暴眼之一。当前，这座约30万人口的大镇正处在抗疫决胜的关键阶段，急需外部力量支援，加快核酸采样检测是其中关键一环。复星抗疫指挥部第一时间响应号召、紧急部署，联手复星医疗团队，48小时集结旗下三家三甲医院共30名医护人员，从广东深圳、佛山和安徽合肥三地出发，一路辗转，于4月30日抵达北蔡。5月1日至5月9日，复星支援北蔡医疗队共计完成30540人次核酸采样，覆盖公寓、酒店、旅馆、企业及流动采样点共95个点位。 这是一支清一色的“娘子军”，平均年龄不到28岁，大部分为“90后”和“00后”。召之即来，来之能战，她们的共同目标只有一个——“抢绿”！希望居民们都是健康绿码。 汪敏和队友在流动采样点为居民做核酸。 汪敏和队友在流动采样点为居民做核酸 年轻的生力军在北蔡挥洒汗水 来自佛山复星禅诚…