微度假或爆发万亿级市场 法国PVCP看好中国 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

中国网5月11日讯 2020年以来，新冠疫情的出现，让全球文旅市场受到重创。世界旅游及旅行业理事会（WTTC）统计数据显示，2019年，全球旅游业创造近9.2万亿美元收入，然而2020年，新冠肺炎疫情导致旅游业收入下降49.1％，相当于损失了4.5万亿美元。随着全球逐渐从新冠肺炎疫情影响中恢复，2022年全球旅游业或将新增5800万个就业岗位，总数超过3.3亿，仅比疫情前低1％。 越来越多的旅游企业开始关注近程旅游和本地休闲旅游市场，“微度假”以其独特的市场定位特性，成为新的投资风口。与此同时，旅游业界也开始以消费者的视角重新审视旅游资源开发、项目建设和产业创新。 “我们一如既往地看好中国微度假市场，未来将继续为中国家庭旅游和微度假市场创造和开发新理念产品。”法国PVCP太阳季集团（以下简称PVCP）常务副总裁路昂接受采访时如是表示。 微度假，成为新的投资风口 微度假提供和打造距离近、时间短、高品质的旅游产品，在众多旅游模式中脱颖而出，让旅游行业迎来了一个全新的时代。其以城市及其周边客群为主，以家庭消费、自驾出行为主导，以放松休闲及情感维系为目的。 微度假旅游产品车程一般在2到3小时内…