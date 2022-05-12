大地院线危机隐现：关联公司深陷多起租赁纠纷 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

5月7日，大地影院发展有限公司（简称：大地影院）再次新增一条被执行人信息。该公司自2007年成立以来，共有5次强制执行案例，共涉及执行标的1.49亿元。从时间线来看，这些案件执行时间全部集中在今年，最早的一起是3月1日因房屋租赁纠纷被重庆市大足区人民法院执行8万元。 大地影院是国内第二大院线品牌广东大地电影院线股份有限公司（简称：大地院线）的关联公司，两家公司的法人代表均为刘荣，大地影院创立了大地掌上影院应用，其微信公众号也是大地院线旗下影院的售票渠道之一。 深陷多起租赁纠纷 大地影院被列入失信公司 今年以来，疫情反复按下了部分城市线下影院的暂停键。4月初，全国影院营业率跌至五成以下，尽管5月份开始回暖，但截至5月8日营业率仍不足七成。 在这样的背景下，影院遭遇了前所未有的生存压力。 天眼查APP显示，大地影院的风险等级已经显示为“高”，目前是最高人民法院所公示的失信公司，也被法院列为限制高消费企业。 从历史诉讼情况来看，大地影院共涉及49起被起诉开庭的案件，在今年开庭的15起案件中，1起为融资租赁合同纠纷，1起没有显示类型，其余13起均为房屋租赁合同纠纷。最近一起开庭时间为5月10日…