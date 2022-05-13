北京朝阳新增阳性检测者6名、单基因阳性1人，风险点位公布酒店新冠肺炎朝阳

5月12日截至21：00， 朝阳区新增新冠肺炎阳性检测者6名，单基因阳性1人，均为管控人员。其中，1人住址为双井街道垂杨柳北里，6人住址为南磨房乡南新园小区。 现将有关情况通报如下： 主要风险点位 5月7日 7：35-7：40，华欣超市（松榆南路店） 7：40-7：45，华欣超市旁边早点店 18：20-18：30，食游记老北京包子铺（双井店） 5月8日 8：00-8：40，京客隆超市（双龙店） 11：00-11：20，华欣超市（松榆南路店） 5月9日 15：20-15：30，南新园小区红红火火超市 17：45-18：00，华欣超市（松榆南路店） 请与上述活动轨迹有时空交集或接到健康宝弹窗提示的人员，立即主动向所在社区（村）、工作单位、居住酒店报告，或者拨打朝阳疾控部门热线电话87789709报告。 特别提醒广大市民朋友注意：近期，多名新冠肺炎病毒感染者曾在京客隆超市（双龙店）购物，请5月5日15时至5月8日21时，到访过该超市的人员立即主动向所在社区（村）、工作单位、居住酒店或朝阳疾控部门报告。 依据最新流调排查和核酸检测结果，经综合评估： 新增封控区 1。双井街道垂杨柳北里及小区周边…