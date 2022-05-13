魔兽怀旧服：单边服组不成25人团？公会集体出去“旅游”，回不来！_腾讯新闻

游戏中我们是朋友，聊天侃地，在这里我们可以无拘无束地发言，不会有任何人阻挠，还有大家最喜欢喷的小编，请把口水收集好，随时准备和小编一起对喷！ 魔兽怀旧服单边服组不成25人团？公会集体出去“旅游”，回不来。这个公会是哈服的部落，本身人就少，之前通关副本看到要排队，都转去小服了，结果现在要开sw，准备回来，却不行！ 一个服务器双阵营应该联盟部落多可以进去几万，联盟人多就让联盟排队，部落人少就可以随便进，这个技术上肯定是没有问题，只是运营商不作为。然后那些单边服表示：压根没有Lm，本来能2万人容量的服务器，只能进一万人，运营商不作为！ 当初个个都以为自己是打架高手高端玩家，野外搞事情很嗨。 以前60的时候就有部落主播说要杀绝哈服联盟，结果都被打出去了，就剩下的这几个菜就敢说在奎岛杀戮？在地狱半岛杀杀小号说成PvP爱好者……笑死，国服部落大服比比皆是，留在那里的联盟岂不是神一般的存在？ 魔兽世界怀旧服就是挂号的多了才排队我还不信早上9点就有那么多真实玩家上线，基本是怕排队所以挂号，然后导致服务器人多，然后更怕排队更多人挂号，反正月卡挂号不花钱干脆所有人都挂这不下来。 这是一群真正的游戏玩家，比…