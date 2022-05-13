视频｜疫情下的物资保供 该如何面对民众的“考核”？物资疫情

本轮疫情封控时间较长，给居民生活带来诸多不便。在此期间，关乎民生的保供物资，从采购、配送到质量监管，如何做好各个环节的衔接，成为各界关注的问题。 在5月12日的疫情防控新闻发布会上，上海市徐汇区副区长俞林伟就相关情况作了介绍。 俞林伟表示，徐汇区不区分户籍人口、常住人口，流动人口，只要居住在徐汇区，就是保供对象。徐汇区还重点排查了解独居老人、残障人士等特殊人群，旅馆、工地、街铺等场所生活对象的需要，不断倾听居民意见，动态满足居民需求。 而为避免以次充好的“山寨”品牌，物资采购坚持选择大型商超、知名电商等资质好、信誉高的采购平台。在配送发放前，徐汇区市场监管局还会对每个批次的保供物资开展现场查验，食品分发过程中的车辆保障和进度管理，也都有专门部门负责。 上海市委党校公共管理教研部副教授、政府改革与治理创新研究项目负责人汪仲启表示，物资保供是执行静态管理非常重要的一个前提条件，进行提级管理全区统筹，能有效拓宽物资保障途径，提升保障能力。同时，要做好信息排摸工作，做到不漏一家一户、不漏一人，充分发动楼组长、党员骨干和社区青年志愿者，一对一、点对点提供帮助，才能确保在疫情期间，每一个居民都得到…