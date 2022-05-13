海南：十四五期间建设安居房25万套 供应量不低于新增住房60%_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动

5月12日，海南发布《海南省人民政府办公厅关于完善海南自由贸易港住房保障体系的指导意见》。 海南省提出，十四五期间，加大安居房、保障性租赁住房和公租房供应力度，解决30万户城镇家庭住房问题；稳步推进棚户区改造，促进城市有序更新。 其中，建设安居房25万套，重点保障城镇居民家庭和引进人才住房需求。结合安居房建设，基本解决基层教师和医务人员住房问题。通过公租房和保障性租赁住房(含发放租赁补贴)等方式保障5万户城镇住房困难家庭，重点保障城镇户籍住房和收入双困家庭，以及新市民、青年人等群体。同时，有序推进城市中心区域集中连片、环境脏乱差的棚户区和垦区危房改造。 住房保障范围逐步从户籍人口扩大到常住人口，持续增加居民家庭财产性收入，共享海南自由贸易港发展红利。持续优化住房供给侧结构性改革，逐步实现安居房供应量不低于新增住房供应总量的60%，把安居房打造成为海南自由贸易港特色住房制度的压舱石、房地产市场平稳健康发展的稳定器、招才引智的吸铁石。 措施方面，海南省提出加快构建以安居房、保障性租赁住房、公租房等保障性住房为主体的城镇住房保障体系，持续推进棚户区和城镇老旧小区改造等保障性安居工程建设；健全…