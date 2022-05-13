桶装啤酒/礼盒装原浆啤酒供货商超、饭店/政策价格优惠

桶装啤酒招商/礼盒装原浆啤酒供货商超、饭店/政策价格优惠 我公司主要从事啤酒的生产和经营业务，实力雄厚，经验丰富，代理门槛低，程序简单。产品规格齐全，夜场啤酒，流通啤酒，罐装，瓶装，桶装一应俱全。 精酿啤酒的主要材料往往都比较简单，麦芽、酒花、酵母和水。在原料产地的选择上，精酿啤酒往往乐于使用当地种植生产的新鲜的原料。当你走进一家精酿啤酒酿造只使用：麦芽、啤酒花、酵母和水，即使有一些添加剂也完成是为了口感着想。这些精酿啤酒都具有浓郁的香气，高含量麦芽汁，厚重饱满的口感，营养更高。 我公司所有产品，在啤酒及饮料质量监督检测检验中各项指标均合格，同时均被检验为优级产品。凭着好的品质，传统质臻的酿造工艺及适口流连的品味，赢得了夜场、商超、酒吧、餐饮，批发等广大消费者的青睐，以及多渠道市场的认可。 招商政策: 1、质量优势:公司新推出的各系列产品在同类品种中从质量、口感占有优势,很容易被广大消费群体所接受,市场很快就能打开。 2、价格优势:本公司为您提供低于生产成本的产品,留有很大的利润空间让您自己去发挥。3、销售优势:加盟后您即成为公司在某地区的销售商。产品销售价格根据您所在地区消费能力由您…