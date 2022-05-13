[不得乘坐飞机高铁、买房、旅游……因2144元的纠纷，3M中国及其法定代表人被限制高消费，刚刚公司回应了！ 每经网] 每经编辑 李泽东 5月11日，上海市徐汇区人民法院公布了一则限制消费令， 限制消费对象为3M中国有限公司及法定代表人丁泓禹。 据了解，2022年3月2日，上海市徐汇区人民法院立案执行申请人申请执行3M公司信息网络买卖合同纠纷一案， 3M公司未按执行通知书制定的期间履行生效法律文书确定的给付义务。 5月13日下午，3M中国微博发布“关于3M中国有限公司被限制高消费的澄清函”，3M中国表示： 近日，“3M中国有限公司被限制高消费”这则报道受到高度关注，3M中国现说明澄清如下： 1. 对于报道中所提及的合同纠纷案，3M中国有限公司已于今年1月，履行了给付义务共计2144元人民币。因此不存在未履行判决的情形，不应被采取限制高消费的措施。 2. 目前我们已与受理和判决这起合同纠纷案的徐汇区人民法院取得联系，表明了上述情况。 法院也已核实3M履行给付义务的事实，正着手撤销该限制高消费令，并将公司及法定代表人从相应的限制高消费名单中撤除。 3M始终恪守商业道德与诚信经营，我们将继续秉…