王毅：中方愿同希腊积极拓展交通、能源、旅游、基础设施、绿色和数字经济等各领域合作_凤凰网

【王毅：中方愿同希腊积极拓展交通、能源、旅游、基础设施、绿色和数字经济等各领域合作】财联社5月13日电，据外交部网站，国务委员兼外长王毅今日应约同希腊外长登迪亚斯通电话。 王毅表示，今年是中希建交50周年。半个世纪以来，双方始终相互欣赏、相互包容、相互帮助，尊重彼此人民选择的发展道路，支持各自的核心利益和重大关切。中希友好关系走过的50年，是古老文明相知相亲的真实写照，也是和平、发展、合作、共赢时代潮流的生动缩影，为中国同欧洲国家关系发展树立了典范。中方愿同希方以建交50周年为契机，规划两国关系未来发展蓝图，积极拓展交通、能源、旅游、基础设施、绿色和数字经济等各领域务实合作，开辟两国互利合作的新前景。双方要发挥文明古国和文化大国优势，继续致力于倡导不同文明交流互鉴，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，为世界和平与发展作出更大贡献。 登迪亚斯表示，中国是希强有力的伙伴。希方坚定奉行一个中国政策，期待同中方共同办好希中建交50周年庆祝活动，加强双边经贸往来，进一步深化旅游、文化等领域合作，把两国关系推向新高度。 双方就乌克兰问题交换了意见。 王毅表示，中方充分理解包括希…