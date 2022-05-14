西南最受欢迎的古镇，就在重庆，4天超35万游客，街上都是人！磁器口旅游木渎古镇

从2019逐渐，每到重要节假日日，重庆必然霸屏互联网，除开各地的旅游景点自身充斥着议题性以外，密麻麻的游客潮也是令世界各国游客惊讶，连坐到家中嗑瓜子的一般群众也惊叹不已。 重庆是在我国四大直辖市之一，也是西部地区在旅游推广层面做得最顺利的大城市，度假旅游关注度长期性超出北京市、杭州市、上海市、三亚、西安市、成都市、云南丽江等知名旅游胜地。 在游客的内心中，江南地区古镇富有诗意，不光精美，并且总数诸多。相对而言，西部地区的古镇在总数上应少得多。但是重庆终究是巴渝旧地，人文历史博大精深，时代较为悠久的古镇或是有几个的，在其中最有名的是磁器口古镇。 磁器口古镇位于重庆城区，搭乘轻轨列车，在磁器口站下了车以后，行走不上五分钟就抵达古镇通道。磁器口是中国罕见的位于市区的古镇。印像中，地铁站可以直通的苏州木渎古镇，也是位于城乡结合。 磁器口古镇究竟有多火呢？从已经发布的信息看来，仅十一国庆前四天招待游客总产量就做到35.14数万人，均值每日近十万人。实际上，古镇的总面积仅有1.5平方千米，去除总建筑面积，可供游客主题活动的地区少得可伶。 国庆假期期内，磁器口各尺寸小巷密麻麻全是人，尽管不会密不透…