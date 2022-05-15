太忙了，这条短信在她手机里“躺”了9天 周奶奶酒店餐食儿童餐_网易政务

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 （原标题：太忙了，这条短信在她手机里“躺”了9天） 谢丹说：“我和同事们已经很长时间没有回家了，我4月9日进的隔离酒店，家里还有一个一岁多的小宝宝，已经一个多月没见孩子，十分想念。等工作结束了，一定要好好陪伴孩子和家人。” 新京报记者 吴婷婷 这是一条发自母亲节当天的真挚感谢短信。5月13日，当朝阳区一家集中医学观察酒店“爱心管家”谢丹发现它时，时间虽然已经过去9天，但是对于像谢丹一样，长时间封闭工作在集中医学观察酒店的保障人员来说，这则短信是对大家工作的肯定，更给予大家坚持抗疫的信念。 ▲“爱心管家”谢丹收到的感谢短信截图。受访者供图 “大白”进屋耐心教老人使用电器 谢丹是来自建外街道的工作人员，也是“贴心管家组”组长。她告诉新京报记者，这条手机短信是生活在集中医学观察酒店的周奶奶的儿子发送给她的。周奶奶今年84岁，因为居住的小区出现疫情，于5月4日来到酒店。 谢丹回忆说，由于疫情突发，周奶奶对突然被转运到酒店有些不适应，其儿子居住在其他管控小区，也无法到酒店陪伴母亲，再加上老人家有基础疾病，所以周奶奶和儿子对酒店的生活充满忧虑。“老…