婚宴半小时只上1个菜，菜没上齐30桌客人全走完，男子：很没面子婚礼杜先生酒店宾客

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 大家都知道，一场婚礼中最重要的就是婚宴酒席，虽然各个地方对婚宴标准不同，但是也不能太寒酸，不然招待不好来宾，会很没面子。青岛的杜先生日前在酒店举办婚宴，请了30桌亲朋好友，结果大喜的日子却让他和新娘无比的尴尬，因为婚宴半小时只上一个菜，最后菜都还没有上齐，宾客基本上都走完了，这让他很没面子。 “这个事儿对我爸妈，包括岳父岳母都造成了很大的影响，婚礼结束之后，持续大概一周的时间，没见他们怎么说过话。”杜先生告诉记者，本来结婚是件幸福的事，但是他和妻子陈女士却怎么也开心不起来。日前他和妻子举办婚礼，在酒店宴请了30桌亲朋好友，结果没等到第二道鱼上桌，客人就都走光了。 杜先生表示，婚礼现场除了双方的亲朋好友，还邀请了不少外地来的朋友。后来他从朋友那得知，婚宴期间从12点半到一点半，这段时间就上了一道青菜，后来大概有半个小时就没有上过菜，大家觉得菜都上齐了，于是纷纷离席。结果等到客人走了之后，酒店竟然对着空桌上起了最后一道鱼，这可把他给气坏了。 杜先生说，酒店在一点之后还有四道菜没有上，但是这时候就只剩下一两桌客人了，其他客人都走了。而且让他理…