[河北开展自建房安全专项整治百日攻坚行动_河北新闻网] 河北开展自建房安全专项整治百日攻坚行动 2022-05-15 00:57:37 来源：河北新闻网 扫码阅读手机版 河北新闻网讯（河北日报记者宋平）从河北省住建厅获悉，河北省将在全省范围内开展自建房安全专项整治百日攻坚行动，坚决整治安全隐患，遏制重特大事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。行动将从5月中旬持续到8月下旬。 此次行动将坚持全面摸底与重点排查相结合，聚焦酒吧、网吧、饭店、旅馆、私人影院、农家乐、培训机构、养老院、小饭桌、幼儿园等人员密集的经营性自建房，包括生产、经营、居住功能混杂的自建房和用于出租的自建房，特别是三层以上、涉及10人以上出租经营、群租牟利、违规改建扩建的房屋，突出城中村、城乡接合部、拆迁安置区、工业园区、学校周边、医院附近等重点区域，全覆盖、拉网式大排查，不落一户、不漏一房。各地要统筹调配勘察、设计、检测专业力量，每栋房屋排查时均需专业技术人员到场，必要时委托专业机构进行房屋安全鉴定。 经排查评估，对存在坍塌风险和重大火灾风险的自建房，要第一时间清人、停业、封房，明确危险区域，设置警示标识，确保不住人、…