商办 华润将打造全国首个创新型市集购物中心，5月一线城市尚无商办用地成交-房产频道-和讯网

政策规划： 国务院支持发行REITS盘活存量资产，民营与国企一视同仁，北京市朝阳区对符合条件的服务业中小微企业和个体工商户减免6个月租金 行业资讯： 中银富登村镇银行科技创新中心入驻金地威新国际中心，华润置地将打造全国首个创新型市集购物中心 企业动态： 中国泛海武汉公司持有股权及名下资产被冻结 大宗交易： 宝龙商业以8.68亿收购一幢位于上海的办公大楼，印力收购长沙悦方ID MALL 50%权益，落地长沙首座印象城 土地市场： 本周，20城土地推出环比上周宗数上升楼面均价下降，商办土地成交环比上周宗数与成交楼面价均大幅上升，成交土地出让金17.6亿元，一线城市5月尚无商办用地成交记录。 ▌ 政策规划 国务院： 5月11日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署进一步盘活存量资产，拓宽社会投资渠道扩大有效投资。此次会议指出，要按市场化法治化原则，通过发行不动产投资 信托 基金（REITs）等方式，盘活基础设施等存量资产，以拓宽社会投资渠道和扩大有效投资、降低政府债务风险，指导地方拿出有吸引力项目示范，对参与投资的各类市场主体一视同仁。 北京： 近日，北京市朝阳区对2022年承租国有…