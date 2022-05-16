酒店 餐馆 入门票一键订购 旅游雪州 用“Go Selangor”app 地方 大都会 都市动态 星洲网 Sin Chew Daily Malaysia Latest News and Headlines

（八打灵再也16日讯）掌管雪州旅游、环境、绿色科技及原住民事务行政议员许来贤指出，随着国门已开放，从本月起要到雪州旅游的游客，也可使用雪州政府推出的一站式平台——“Go Selangor”手机应用程式(app），订购州内的酒店、民宿、餐馆和旅游景点的入门票。 “Go Selangor”手机应用程式是雪州政府与私人公司合作开发和监督，以方便人民和提供订购的便利。有关应用程式在4月时，只有安卓手机用户可下载，如今苹果iOS也可下载，希望为此带动雪州的旅游风气，让游客从雪州开始走入其他州属。 ADVERTISEMENT 许来贤：快速推销雪州 许来贤今日出席八打灵再也17/27路巴刹小贩公会与八打灵再也第10区市议员联办的开斋节开放门户时表示，“Go Selangor”应用程式是是快速推销雪州的方法之一。 ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT 不过，他也坦言，毕竟是新的平台而还未完善，所以反应还处于慢热的情况，因此目前正在作出调整中。 “截至目前，已有约300个商家及业者已加入此平台，我们的目标是10万名，即每月有1万名商家业者加入；也放眼参与商家可达到100万名” 出席者有…