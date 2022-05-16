北京：重新规划旅游线路 核减核心区景区游客量 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

5月11日，北京市交通委相关负责人对《2022年北京市交通综合治理行动计划》进行了解读。今年，北京市将多维度调控交通需求，降低中心城区交通压力。其中提到，重新规划核心区旅游路线，核减热点景区游客日接待量，完成前门旅游集散中心外迁，有效降低核心区旅游密度。 行动计划指出，要从源头、方式、空间、时间等多维度调控交通需求，降低中心城区交通压力，消减高峰时段出行强度。 从源头上调控交通需求，以轨道微中心建设为契机，推动人口、产业聚集，提高轨道交通和客运枢纽沿线人口和岗位覆盖率。鼓励扩大推广电视电话会议、远程办公、网上审批等工作方式。 从方式上调控交通需求，研究优化停车收费政策，进一步降低机动车使用强度。同时，研究升级拓展“绿色出行碳普惠”激励政策，助推私家车出行向绿色集约出行转换。 从时间上调控交通需求，进一步优化预约诊疗制度，严格执行全市二级以上医疗机构非急诊全面预约就诊，预约就诊时间精确到30分钟以内。热点旅游景区严格执行“限量、预约、错峰”要求，落实“分时预约、分时游览”措施。 从空间上调控需求，重新规划核心区旅游路线，核减热点景区日接待量，降低旅游密度；推进首都体育学院延庆校区等5所市…